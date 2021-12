Wilde Verfolgungsjagd endet mit schwerem Unfall an Ampelkreuzung in Eisleben

Unfall an der Kreuzung Hallesche Straße/Rathenaustraße in Eisleben.

Eisleben/MZ - Eine Verfolgungsjagd endete am Mittwochmorgen in Eisleben an der Kreuzung Hallesche Straße/Rathenaustraße mit einem verletzten 17 Jahre alten Jugendlichen und hohem Sachschaden. Was war passiert?

Die Polizei versuchte am Mittwoch gegen 8 Uhr in Halle einen BMW zu überprüfen. „Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete“, war von Polizeisprecherin Ulrike Diener zu erfahren. Die Polizisten fuhren dem flüchtenden Pkw hinterher, der erst durch die Stadt und dann über die Bundesstraße 80 in Richtung Eisleben raste. Unterwegs versuchten die Streifenwagen noch mehrfach, den Wagen zum Anhalten zu bringen. Unter anderem konnte er in Lüttchendorf beinahe gestellt werden, entzog sich jedoch auch hier wieder der Polizei. Die wilde Fahrt des jungen BMW-Fahrers ging dann über die Hallesche Straße in Eisleben und endete jäh durch einen Zusammenstoß mit einer Ampel an der Kreuzung zur Rathenaustraße. Dabei wurde der Jugendliche so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.

Der junge Fahrer aus Halle besaß keinen Führerschein und war offenbar mit dem Familienauto unterwegs, das nun Schrott ist. Mit 20.000 Euro wurde der Schaden am Fahrzeug beziffert. Die Ampel wurde ebenfalls beschädigt. Zahlreiche Zeugen in Eisleben hatten die rasante Fahrt des Jugendlichen beobachtet.