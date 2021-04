Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Mansfeld

Einen Tag nach dem Großbrand in Mansfeld, bei dem drei Einfamilienhäuser unbewohnbar geworden sind, ging die Polizei auf Spurensuche. Nach Angaben von Sprecherin Steffi Schwan wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Es gebe Hinweise, wonach an einem Dach Arbeiten ausgeführt worden seien. Für eine abschließende Aussage zur Brandursache sei es ihr zufolge aber noch zu früh. Erst müssten alle Erkenntnisse miteinander abgeglichen werden.

Sicher scheint dagegen: Das Ausmaß des Schadens ist größer als ursprünglich mit 400.000 Euro nach einer ersten Bewertung angegeben. „Kunststofffenster von umliegenden Häusern wurden durch die Hitze stark beschädigt“, erklärt Polizeisprecherin Schwan gegenüber der MZ. Statiker waren gestern auch in Mansfeld vor Ort. Sie untersuchten beispielsweise, inwieweit das angrenzende Verwaltungsgebäude der Stadt Mansfeld, in dem sich das Ordnungsamt befindet, durch das Feuer in der Schulstraße/ Brauhausplatz in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Stadt Mansfeld und die evangelische Kirchengemeinde Mansfeld haben für die sechs Brandopfer, die bei dem Feuer ihr gesamtes Hab und Gut verloren, zwei Spendenkontos eingerichtet. „Mit Geldspenden können wir den Betroffenen gezielter und besser als mit Sachspenden helfen“, erklärt Bürgermeister Andreas Koch. Er bittet deshalb auch darum, keine Sachspenden mehr in der Stadtverwaltung abzugeben. Gleichzeitig bedankt sich Koch bei allen Einsatzkräften und Helfern für ihre Engagement.

›› Spenden können überwiesen werden an die Stadtverwaltung Mansfeld: Sparkasse Mansfeld-Südharz, IBAN: DE23 8005 5008 0601 0387 46, BIC: NOLADE21EIL, Betreff: „Mansfelder Brandopferhilfe“ oder an das Gemeindebüro für KGV Mansfeld: Kreissparkasse Sangerhausen, IBAN: DE77 8005 5008 0390 1081 70, BIC: NOLADE21 EIL, Betreff: „Brandopfer Mansfeld“ (mz/Daniela Kainz)