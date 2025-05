Die neue Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche will alte Gasthermen in Wohnhäusern laufen lassen. Warum Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann den Vorstoß kritisch sieht.

Magdeburg/Berlin/MZ - Vor dem ersten Aufeinandertreffen der neuen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) mit den 16 Energieministern der Länder deuten sich erste Konflikte an. Ein Reibungspunkt ist die geplante Wärmewende – also der Weg zum klimaneutralen Heizen in Deutschland. Reiche sprach sich am Dienstag dafür aus, alte Gasthermen in Wohnhäusern weiter zu erlauben.