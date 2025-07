Der Somme macht nach den heißen Tagen Anfang Juli eine Pause. Sogar Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen werden erwartet. Wie das Wetter in Sachsen-Anhalt die kommenden Tage wird.

Wetter in Sachsen-Anhalt

Am Montag erwartet der Wetterdienst Gewitter in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird eher ungemütlich in dieser Juli-Woche. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Gegen Ende der Woche kommt der Sommer zurück.

Wetter am Montag: Schauer und Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet

Am Montag drohen ab Mittag örtliche Schauer und Gewitter und Starkregen sowie Sturmböen und Hagel. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 24 Grad. Es bleibt bedeckt.

Ab dem Nachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zudem vor starkem Gewitter. Für folgende Landkreise gilt eine Unwetterwarnung:

Landkreis Jerichower Land , 14.45 Uhr - 15.45 Uhr

, 14.45 Uhr - 15.45 Uhr Landkreis Stendal , 14.45 Uhr - 15.45 Uhr

, 14.45 Uhr - 15.45 Uhr Landkreis Anhalt-Bitterfeld , 15.23 Uhr - 16.15 Uhr

, 15.23 Uhr - 16.15 Uhr Landkreis Wittenberg , 15.23 Uhr - 16.15 Uhr

, 15.23 Uhr - 16.15 Uhr Saalekreis, 15.23 Uhr - 16.15 Uhr

Am späten Abend nimmt die Gewitterneigung laut DWD ab. In der Nacht zu Dienstag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu neun Grad ab.

Am Dienstag bleibt es stark bewölkt, die meiste Zeit jedoch niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad im Harz und 18 bis 21 Grad in den weiteren Teilen Sachsen-Anhalts. Stellenweise erwartet der DWD vor allem nachmittags Schauer. In der Nacht zu Mittwoch gehen die Temperaturen auf bis zu neun Grad zurück. Weiterhin sind Schauer möglich.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Mix aus Sonne und Wolken

Der Mittwoch beginnt stark bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten von bis zu 23 Grad. Am Abend lockert es sich auf. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen zwölf und acht Grad.

Am Donnerstag ist kaum mit Niederschlägen zu rechnen, die Höchsttemperaturen betragen laut den Vorhersagen bis zu 25 Grad. Auch die Sonne zeigt sich dann wieder häufiger. In der Nacht zu Freitag gehen die Tiefstwerte auf bis zu neun Grad zurück.