Ende der Spekulationen Schulze soll auf Haseloff folgen - so begründet der Ministerpräsident seinen Verzicht

Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff will seine politische Karriere 2026 beenden. Spitzenkandidat soll CDU-Chef Sven Schulze werden – der 46-Jährige kündigt an, die AfD von der Macht fernzuhalten.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 07.08.2025, 19:26
Der neue und der alte Spitzenkandidat zur Landetagswahl in Sachsen-Anhalt: Sven Schulze (li.) soll Reiner Haseloff als Frontmann der CDU im Wahlkampf und dann als Ministerpräsident nachfolgen. (Foto: dpa)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) strebt keine weitere Spitzenkandidatur an. Stattdessen soll CDU-Landeschef Sven Schulze antreten – diesen Vorschlag hat Haseloff seiner Partei am Donnerstagmittag unterbreitet. Der Ministerpräsident, der Sachsen-Anhalt seit 2011 regiert, begründete den Schritt mit seinem Alter.