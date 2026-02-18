Steigende Lebenshaltungskosten belasten viele Haushalte in Sachsen-Anhalt. Doch die Löhne sind laut Ifo-Studie stärker gestiegen als die Preise. Warum sich das aber anders anfühlt.

Arm durch hohe Inflation? - Löhne steigen stärker als die Preise

Viele Menschen geben an, kaum noch sparen zu können. Die Geldbörse ist vor allem am Monatsende leer.

Halle/Dresden/MZ. - Steigende Preise für Lebensmittel oder bezahlbarer Wohnraum spielen für viele Bürger eine immer wichtigere Rolle. 58 Prozent der Verbraucher machen sich laut Verbraucherzentrale mit Blick auf ihre finanzielle Situation große oder eher große Sorgen. „Von einer Krise der Lebenshaltungskosten kann man in Ostdeutschland aber nicht sprechen“, sagt Wirtschaftsforscher Marcel Thum vom Ifo-Institut in Dresden der MZ.