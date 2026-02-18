Die Kunden legen mehr Geld in Fonds an. Das Kreditvolumen vor allem im privaten Wohnungsbau steigt.

Sparkassen in Sachsen-Anhalt bleiben vor Ort - Das zahlt sich bisher aus

Es gibt zwölf Sparkassen mit 263 Geschäftsstellen in Sachsen-Anhalt.

Halle/MZ. - Während sich viele Privatbanken aus der Fläche in Sachsen-Anhalt zurückziehen, bauen die zwölf Sparkassen im Land aus. Die Zahl der Geschäftsstellen ging 2025 zwar um eine auf 263 zurück. Die Zahl der Geldautomaten stieg jedoch um elf auf 561. Und auch die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 4.173.