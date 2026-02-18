weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Jobs für Verwandte auf Steuerzahlerkosten: AfD-Mitglieder in Sachsen-Anhalt fordern Sonderparteitag wegen Vetternwirtschaft

Jobs für Verwandte auf Steuerzahlerkosten AfD-Mitglieder in Sachsen-Anhalt fordern Sonderparteitag wegen Vetternwirtschaft

In Sachsen-Anhalts AfD rumort es wegen immer neuen Vorwürfen der Vetternwirtschaft: Mitglieder der Basis fordern jetzt einen Sonderparteitag zur „uneingeschränkten Aussprache“. Ein Spitzenpolitiker im Landtag steht besonders in der Kritik.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 18.02.2026, 14:43
Mitglieder der AfD-Basis aus Sachsen-Anhalt fordern einen Sonderparteitag wegen immer neuen Vorwürfen der Vetternwirtschaft.
Mitglieder der AfD-Basis aus Sachsen-Anhalt fordern einen Sonderparteitag wegen immer neuen Vorwürfen der Vetternwirtschaft. (Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa)

Magdeburg/MZ - Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalts AfD fordern Dutzende Mitglieder der Basis einen Sonderparteitag zur „uneingeschränkten Aussprache“ bis spätestens März. So geht es aus einem Antrag hervor, der in der AfD kursiert und der MZ vorliegt.