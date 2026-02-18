In Sachsen-Anhalts AfD rumort es wegen immer neuen Vorwürfen der Vetternwirtschaft: Mitglieder der Basis fordern jetzt einen Sonderparteitag zur „uneingeschränkten Aussprache“. Ein Spitzenpolitiker im Landtag steht besonders in der Kritik.

Magdeburg/MZ - Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalts AfD fordern Dutzende Mitglieder der Basis einen Sonderparteitag zur „uneingeschränkten Aussprache“ bis spätestens März. So geht es aus einem Antrag hervor, der in der AfD kursiert und der MZ vorliegt.