Auf der L66 bei Hedersleben ist es am Dienstagabend zu einem riskanten Überholmanöver gekommen. Ein 39-Jähriger schätzte den Abstand zum Gegenverkehr falsch ein und landete im Graben.

Beim Ausweichen landete ein 39-Jähriger auf der L66 bei Hedersleben mit seinem Auto im Graben.

Hedersleben. – Am Dienstagabend löste ein Überholmanöver auf der L66 bei Hedersleben (Landkreis Harz) einen Unfall aus, wie die Polizei meldet.

Demnach wollte ein 39-Jähriger einen Lkw überholen. Er habe dabei den Abstand zum Gegenverkehr falsch eingeschätzt. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto zu verhindern, habe er eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Dabei lenkte der 39-Jährige sein Auto in den Straßengraben, so die Polizei weiter.

Er habe dennoch das andere Auto gestreift. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.