Bodenständig und nahbar, impulsiv und ungeduldig: Wie Sachsen-Anhalts CDU-Chef Sven Schulze tickt und sich als Minister geschlagen hat.

Aus dem Schatten heraus - wer ist Sven Schulze, der Reiner Haseloff ablösen soll?

Auf Social-Media-Diensten arbeitet Sven Schulze auch mit privaten Inhalten an seinem Image. Hier genießt er mit Ehefrau Kati den Sonnenuntergang in Dänemark.

Magdeburg/Halle - Es ist einer der wenigen richtig schönen Frühsommertage. Sven Schulze sitzt in einem Café in der Innenstadt von Halle: Anzughose, weißes Hemd, das ein bisschen mehr spannt als früher – als auch für Landwirtschaft zuständiger Minister muss man eben dauernd bei Betriebsbesuchen probieren, vom Straußeneier-Omelette in Stichelsdorf bis zu alkoholfreien Cocktails in Magdeburg.