weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Neue Nummer 1 der CDU: Aus dem Schatten heraus - wer ist Sven Schulze, der Reiner Haseloff ablösen soll?

Neue Nummer 1 der CDU Aus dem Schatten heraus - wer ist Sven Schulze, der Reiner Haseloff ablösen soll?

Bodenständig und nahbar, impulsiv und ungeduldig: Wie Sachsen-Anhalts CDU-Chef Sven Schulze tickt und sich als Minister geschlagen hat.

Von Hagen Eichler und Kai Gauselmann 07.08.2025, 18:55
Auf Social-Media-Diensten arbeitet Sven Schulze auch mit privaten Inhalten an seinem Image. Hier genießt er mit Ehefrau Kati den Sonnenuntergang in Dänemark.
Auf Social-Media-Diensten arbeitet Sven Schulze auch mit privaten Inhalten an seinem Image. Hier genießt er mit Ehefrau Kati den Sonnenuntergang in Dänemark. (Foto: Privat/Schulze)

Magdeburg/Halle - Es ist einer der wenigen richtig schönen Frühsommertage. Sven Schulze sitzt in einem Café in der Innenstadt von Halle: Anzughose, weißes Hemd, das ein bisschen mehr spannt als früher – als auch für Landwirtschaft zuständiger Minister muss man eben dauernd bei Betriebsbesuchen probieren, vom Straußeneier-Omelette in Stichelsdorf bis zu alkoholfreien Cocktails in Magdeburg.