weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Penisbilder-Skandal bei Sachsen-Anhalts Polizei: Verfahren eingeleitet

Sexuelle Belästigung Penisbilder bei Sachsen-Anhalts Polizei? Ministerium reagiert auf Vorwürfe

In mehreren Polizeidienststellen in Sachsen-Anhalt sollen Polizistinnen durch männliche Kollegen mit Penisbildern belästigt worden sein. Wie das Innenministerium auf die Fälle sexueller Belästigung bei der Polizei reagiert.

Von Alexander Schierholz Aktualisiert: 18.12.2025, 08:05
Polizistinnen in Sachsen-Anhalt sollen regelmäßig und unerwünscht von Kollegen Penisbilder geschickt bekommen haben. Das ist sexuelle Belästigung und strafbar. 
Polizistinnen in Sachsen-Anhalt sollen regelmäßig und unerwünscht von Kollegen Penisbilder geschickt bekommen haben. Das ist sexuelle Belästigung und strafbar.  (Foto: picture alliance/dpa)

Halle/MZ - Sexuelle Belästigung hat viele Gesichter: Anzügliche Bemerkungen, sexuelle Anspielungen oder Angebote, ein Klaps auf den Po, das unerwünschte Versenden pornografischer Bilder oder Videos. Letzteres treibt derzeit die Polizei in Sachsen-Anhalt und das Innenministerium um: In einigen Dienststellen sowie bei der Bereitschaftspolizei sollen Beamtinnen regelmäßig Penisbilder von männlichen Kollegen erhalten haben.