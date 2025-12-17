In mehreren Polizeidienststellen in Sachsen-Anhalt sollen Polizistinnen durch männliche Kollegen mit Penisbildern belästigt worden sein. Wie das Innenministerium auf die Fälle sexueller Belästigung bei der Polizei reagiert.

Halle/MZ - Sexuelle Belästigung hat viele Gesichter: Anzügliche Bemerkungen, sexuelle Anspielungen oder Angebote, ein Klaps auf den Po, das unerwünschte Versenden pornografischer Bilder oder Videos. Letzteres treibt derzeit die Polizei in Sachsen-Anhalt und das Innenministerium um: In einigen Dienststellen sowie bei der Bereitschaftspolizei sollen Beamtinnen regelmäßig Penisbilder von männlichen Kollegen erhalten haben.