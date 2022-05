Schreiben Kliniken im Burgenlandkreis rote Zahlen?

Zeitz/Weissenfels/MZ - Jedes zweite Krankenhaus in Deutschland hatte 2020 infolge der Corona-Pandemie ein Defizit zu verzeichnen. Für das vergangene Jahr gaben sogar rund zwei Drittel an, ein Minusergebnis zu befürchten. Das ergab eine Umfrage des Strategieberatungsunternehmens „Roland Berger“, das die Ergebnisse in der „Krankenhausstudie 2021“ veröffentlicht hat.

