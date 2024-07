Der US-Konzern Intel baut zwei Chipfabriken in Magdeburg. Das Unternehmen will auch den FCM sponsern.

Magdeburg/MZ. - Der Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg holt die Intel-Deutschlandchefin Sonja Pierer in den Aufsichtsrat. Diese Berufung wurde nach einem sorgfältigen Entscheidungsprozess und einem einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, getroffen, teilte der Verein am Freitag mit.

Als Aufsichtsratsmitglied beaufsichtigt die Managerin den Verein. Die Wahl dürfte aber vor allem auf Pierer gefallen sein, weil der Chipkonzern als neuer Sponsor beim FCM eine führende Rolle spielen soll. Intel will zwei große Chipfabriken in der Landeshauptstadt bauen. Bereits Ende 2023 verkündeten der Konzern und der FCM, dass Intel als Technologie-Partner die technische Weiterentwicklung des Clubs unterstützen wird. Doch das Aufsichtsratsmandat deutet jetzt auf mehr hin.

Die ausgewiesene Vertriebsexpertin und Informatikerin führt seit Juni Intel Germany, ist aber nicht direkt für den Aufbau der Chipfabriken zuständig. Den Angaben zufolge hat sie ein Faible für Fußball. Bei der Weltmeisterschaft 2006 stattete sie einige deutsche Fußball-Stadien mit IT-Technologie aus.