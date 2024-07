Am Wochenende rund um den 27. Juli erwartet der Deutsche Wetterdienst Starkregen und Gewitter in Sachsen-Anhalt. So wird das Wetter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am letzten Wochenende im Juli wird das Wetter laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch mal deutlich schlechter. Für Sachsen-Anhalt sind Starkregen und Gewitter angesagt worden.

Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende: Sieben Grad in der Nacht

In der Nacht zu Samstag wird es von Westen her zunehmend bedeckt, so die Meteorologen. In der zweiten Nachthälfte drohen laut DWD dann lokale Gewitter und teils mehrstündiger Starkregen.

Die Tiefstwerte liegen demnach zwischen 15 und 18 Grad. Die dichte Wolkendecke bleibe auch am Samstag bestehen. Dennoch sind maximal 26 Grad bei schwachem bis mäßigem Südwestwind möglich, so der DWD. In der Nacht zu Sonntag drohten dann erneut Gewitter und Starkregen. Der DWD erwartet einen Temperaturrückgang auf 17 bis 14 Grad.

Am Sonntag lockere sich das Wetter langsam wieder auf. Die Höchsttemperaturen liegen dann laut DWD allerdings nur noch bei bis zu 22 Grad. In der Nacht zu Montag seien dann Temperaturen um die sieben Grad möglich.