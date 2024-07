In Sachsen-Anhalt gehen derzeit zahlreiche Menschen mit Atemwegserkrankungen zum Arzt. Auch eine neue Corona-Variante namens Flirt ist aufgetaucht. Droht damit eine Sommerwelle? Was Experten dazu sagen.

Halle/Magdeburg/Schönebeck/MZ. - In die Arztpraxen in Sachsen-Anhalt kommen derzeit sehr viele Menschen, die über Atemwegserkrankungen klagen. Je 100.000 Einwohner suchten hier laut Robert-Koch-Institut (RKI) vergangene Woche 790 Menschen mit Erkältungskrankheiten die Praxen auf – mehr als doppelt so viele als 2023 um diese Zeit.