Rossbach/MZ - Die Saale-Weinmeile lockt zu Pfingsten Tausende Menschen an. Von Bad Kösen können Besucher entlang der Saale zum Weindorf Roßbach wandern. Genau an dieser Strecke hat Winzer Marcel Schulze einen großen Garten und zwei Weinberge. Der Winzer aus Döschwitz hat sich schon oft an der Weinmeile beteiligt, auch wenn er kein Mitglied im Verein Saale-Weinmeile ist, der diese veranstaltet. „Wir haben den Rasen gemäht, vor Monaten Musiker engagiert, mobile Toiletten und Kühlwagen bestellt“, erzählt Schulze von den aktuellen Vorbereitungen. Da kommen schnell 2.000 Euro zusammen. Doch war das in diesem Jahr umsonst? Denn dem Winzer aus Döschwitz soll die Beteiligung an der Weinmeile verwehrt werden, obwohl seine Grundstücke direkt an dem Weg liegen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.