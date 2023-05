Naumburg/ag - Am Pfingstsonnabend und Pfingstsonntag wird zwischen Roßbach und Bad Kösen wieder die Saale-Weinmeile mit Tausenden Besuchern stattfinden. Für Anfahrt und Rückfahrt bis direkt zur Meile bieten sich Zug und Straßenbahn an, mit perfekten Anschlüssen bis Mitternacht. So können die Gäste entspannt zur Weinmeile fahren und den Wein unbeschwert genießen, heißt es in einer von der Naumburger Straßenbahn GmbH veröffentlichten Mitteilung.

Shuttlebusse im Einsatz

Besonders attraktiv sind die Regionalexpress-Züge aus Halle, Leipzig, Erfurt - Weimar und aus Saalfeld - Jena. An beiden Enden der Weinmeile befinden sich Bahn-Haltepunkte: der Haltepunkt Roßbach der Unstrutbahn, genau an einem Ende der Weinmeile, und der Bahnhof Bad Kösen, rund sieben Minuten vom Weinmeile-Start entfernt. Die Hinfahrt mit dem Zug ist deshalb kein Problem: Mit den Regionalexpress-Zügen, Regionalbahnen oder mit der Straßenbahn zum Naumburger Hauptbahnhof fahren und hier umsteigen auf die Züge der Unstrutbahn bis Roßbach. Oder mit dem Zug gleich bis Bad Kösen fahren, denn hier halten auch alle Nahverkehrszüge. Zwischen den beiden Endpunkten der Meile, Bad Kösen Bahnhof und Roßbach, wird ein extra eingerichteter Shuttlebus nutzbar sein.

Auch für die Rückfahrt nach Hause passen Zug und Straßenbahn hervorragend: Müde Weingenießer setzen sich in Roßbach in die Unstrutbahn. Jede Stunde zur Minute 34 fährt ein Zug nach Naumburg, mit Anschlüssen in alle Richtungen, auch zur Straßenbahn in die Innenstadt, bis 20.34 Uhr. Die Unstrutbahn startet an beiden Tagen mit Spätfahrten ab Roßbach 22.34, 23.49 und 0.48 Uhr nach Naumburg. Ab Bad Kösen fahren die Regionalexpress-Züge und Regionalbahnen in vier Richtungen: Weißenfels - Leipzig, Weimar - Erfurt, Jena - Saalfeld und Merseburg - Halle.

Letzte Abfahrt 0.48 Uhr

Die Unstrutbahn und die Naumburger Straßenbahn verlängern an beiden Tagen ihren Fahrplan bis Mitternacht: letzte Abfahrt ab Roßbach 0.48Uhr, mit garantiertem Anschluss zur Straßenbahn am Naumburger Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt. Die Straßenbahn wird aufgrund der vielen Fahrgäste meist mit zwei Wagen fahren.

Als Fahrschein für die ganze Strecke kann das 49-Euro-Deutschland-Ticket, gültig in allen Regionalbahnen, Straßenbahnen und Bussen bundesweit, genutzt werden. In der Straßenbahn werden der MDV-Tarif und das 49-Euro-Ticket anerkannt. Der Shuttlebus verkehrt Sonnabend und Sonntag von 10 bis 22 Uhr ohne Zwischenhalt zwischen Bad Kösen-Bahnhof und Roßbach. Tickets sind an den Haltestellen erhältlich.