Insgesamt 26 Menschen empfingen am Samstag den Taufsegen im Heidesee.

Halle (Saale)/MZ - Etwas Aufregung war dabei, doch es sei ein schönes Erlebnis gewesen, sagt Lea Eiselt, als sie in ein Handtuch gehüllt mit nasser Kleidung am Strand des Heidesees steht. Die 22-Jährige, die Religion auf Lehramt studiert, zählt zu den 26 Menschen, die am Samstag im Heidesee getauft worden sind.