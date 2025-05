Bad Lauchstädt/MZ. - Die Sonne scheint grell in die alte Abfüllhalle des Lauchstädter Brunnenversandes. Dorthin, wo einst das berühmte Wasser aus dem Heilbrunnen der Goethestadt auf Flaschen gezogen wurde – und bald wieder gezogen werden soll. Dass der künftige Standort von Lager und Abfüllanlage am letzten Apriltag so gut beleuchtet ist, hat einen simplen Grund: Das Dach fehlt. Doch eine Zimmermannsfirma aus Halle hat bereits den zweiten Part des neuen Dachstuhls am Kranhaken. Der Termin für das Richtfest naht und auch der Neustart für Bad Lauchstädts bekanntestes Exportgut – wenn auch unter neuem Namen.

