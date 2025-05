Ganz viele Feiern und Reden am Tag der Arbeit im ganzen Salzlandkreis, Strenznaundorf erlebt beim Ost-Krad-Treffen einen Ansturm der DDR-Fahrzeuge und ihrer Liebhaber, der Unfug Unbekannter, die Tiere freilassen, geht auf dem Wartenberg in Calbe weiter: Im Ticker von Freitag, 2. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Brückentag:

7.44 Uhr: Der Verein „WortWerk Wittenberg“ möchte das Interesse an der deutschen Sprache wecken.

Der Germanistikprofessor Hans-Joachim Solms (2.v.r.) vom „WortWerk Wittenberg“ übergab Bücher an die Barbyer Stadtbibliothek. Mit dabei Amtsleiterin Sophie Conrad, Landtagspräsident Gunnar Schellenberger und Bürgermeister Jörn Weinert (r.). (Foto: Ulf Freund)

Jetzt besuchten dessen Vertreter Barby - und sie kamen nicht mit leeren Händen. Die Geschichte zum Geschenk lesen Sie hier.

Steckkartoffeln wie zu Uropas Zeiten in Atzendorf

6.53 Uhr: Wie zu Uropas Zeiten Steckkartoffeln in die Erde gelangten, um nach 100 Tagen etwa geerntet werden zu können, das ist am morgigen Sonnabend ab 10 Uhr, auf dem Hof von Bauer Hauser in Atzendorf zu erleben.

Im Mittelpunkt des historischen Ackerbaus und Treibens zwischen Mensch und Tier stehen die Kaltblüter der Interessengemeinschaft Zugpferde, die zeigen, wie das mit dem Kartoffelstecken einst funktionierte. (fr)

Eine neue Archivarin für Aschersleben

6.46 Uhr: Arbeit am „Gedächtnis der Stadt“: Saskia Düsedau ist Ascherslebens neue Archivarin. Sie arbeitet seit einigen Monaten im Ascherslebener Stadtarchiv.

Saskia Düsedau ist die neue Mitarbeiterin im Stadtarchiv Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Warum sie sich für diesen Job entschieden hat und welche Fähigkeiten dafür wichtig sind, das erzählen wir Ihnen hier.

Auf dem Wartenberg die Vögel freigelassen

6.32 Uhr: Aber es gibt nicht nur den 1. Mai heute am Brückentag, sondern auch andere Nachrichten. Nicht nur gute, wie diese zum Beispiel: Schon wieder treiben Unbekannte Unfug mit Tieren.

Neben Kanarienvögeln gab es Wellensittiche auf dem Wartenberg. (Foto: Thomas Höfs)

Sie öffnen im Tiergehege auf dem Wartenberg von Calbe die Vogelvoliere und lassen die Kanarienvögel und Wellensittiche frei. Auch die Meerschweinchen sind weg.

Die Stadt will Anzeige bei der Polizei erstatten. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Zurück in die DDR: Ost-Krad-Treffen in Strenznaundorf

6.21 Uhr: 1. Mai geht auch anders. Zurück in die DDR: Der Ansturm der Kultfahrzeuge zum großen Ost-Krad-Treffen in Strenznaundorf war riesig.

Gleich in einer ganzen Kolonne von Zweirädern rollten die Bewohner der Hegebreite in Bernburg zum Oldtimertreffen an. (Foto: Engelbert Pülicher)

Tausende Besucher und Teilnehmer reisten zum Treffen am Ortsrand an. Welche besonderen Schmuckstücke es zu bestaunen gab, verraten wir Ihnen hier.

Auf dem Bierer Berg feierte die Linke ihr Familienfest

6.13 Uhr: Tanz, Musik, Spiel, Spaß und süße Tiere: Das Maifest der Partei Die Linke lockte wiederum am Donnerstag viele Besucher auf den Bierer Berg in Schönebeck.

1. Mai spektakulär: Die jungen Breakdancer von Union 1861 Schönebeck präsentierten ihre aktobatischen Tanzmoves. (Foto: Paul Schulz)

Impressionen davon, was das los war, finden Sie hier.

Das war wichtig auf der Kundgebung in Bernburg

6.02 Uhr: In Bernburg hat der DGB zum Tag der Arbeit wieder zur Maikundgebung auf den Bernburger Karlsplatz geladen.

DGB-Referentin Regina Stipani und Ortsverbandschef Friedel Meinecke bei der Kundgebung auf dem Karlsplatz. (Foto: Anja Riske)

Welche Themen dort im Fokus gestanden haben, sagen wir Ihnen hier.

So lief der 1. Mai in Aschersleben

5.54 Uhr: Zunächst einmal ein Blick zurück auf den 1. Mai: Mit einem Kulturprogramm, politischen Reden und Informationsständen hat Aschersleben den Tag der Arbeit begangen. Welche Forderungen bei der Kundgebung im Fokus standen, berichten wir Ihnen hier.

Der Auftritt der Butzekids gehört schon fast traditionell dazu: Diesmal waren auch Tänzerinnen der Helms-Akademie dabei. (Foto: Kerstin Beier)

Aber es gab nicht nur Kundgebung, sondern auch Auftritte, die die Besucher bei bestem Wetter unterhalten konnten.