Bernburg/MZ. - Bereits im Jahr 2015 ist die Stadtverwaltung Bernburg von der Berliner Politikwissenschaftlerin Marion Goers aufmerksam gemacht worden, dass der Bernburger Dietrich Rüter aufgrund seiner Tätigkeit in der Gewerkschaft in der Zeit des Nationalsozialismus inhaftiert wurde und zu Tode kam. Für den Gewerkschaftskollegen Otto Hampel mit gleichem Schicksal wurde in Staßfurt bereits 2012 ein Stolperstein zum Gedenken verlegt. Mit dieser Information regte Marion Goers auch einen Stolperstein für Dietrich Rüter in Bernburg an. Somit begannen weitere Recherchen und Gespräche mit dessen Enkelin Marlies Pretzlaff.

