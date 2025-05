Am Sonntag findet der mittlerweile zehnte Salzlandradeltag statt, dieses Mal mit Brumby als Ziel. Auch ab Bernburg, Ilberstedt, Güsten und Nienburg werden Touren angeboten.

Salzlandradeltag führt am Sonntag nach Brumby: Wo in Bernburg und Umgebung gestartet wird

Gemeinsam in die Pedale treten

Bernburg/Brumby/MZ. - Vielerorts im Salzlandkreis wird am kommenden Sonntag, 4. Mai, kräftig in die Pedale getreten: Es ist wieder Salzlandradeltag. Auf insgesamt 13 verschiedenen Routen fahren die Teilnehmer bei der diesjährigen Auflage zum Firmengelände der Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) in Brumby.