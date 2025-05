Seit 25 Jahren unterstützt das Fachzentrum für Pflegekinderwesen mit Sitz in Bernburg Pflegefamilien in Sachsen-Anhalt. Das Jubiläum ist bei einer Tagung gefeiert worden.

Geburtstagsfest mit Tagung: Fachzentrum für Pflegekinderwesen feiert in Bernburg 25-jähriges Bestehen

Wegbereiter und Wegbegleiter des Fachzentrums, Experten und Vertreter aus der Politik kommen in Bernburg miteinander ins Gespräch.

Bernburg/MZ - Ein Paar ist eine Weile zusammen, zieht irgendwann in eine gemeinsame Wohnung, heiratet und krönt die Beziehung mit einem oder mehreren Kindern. So sieht nach wie vor für viele Menschen die ideale Familienplanung aus, ein Wunsch, den sie sich gern erfüllen würden. Doch die Realität kann sich teils gravierend von dieser Vorstellung unterscheiden – etwa, wenn die Eltern überfordert sind, unter psychischen oder Suchterkrankungen leiden. Dann sind Pflegefamilien gefragt und Helfer, die diese mit Rat und Tat unterstützen: eine Aufgabe, die in Sachsen-Anhalt das Fachzentrum für Pflegekinderwesen übernimmt.