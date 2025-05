Strukturwandelmittel: Was die Stadt Zeitz beantragt hatte, was sie jetzt ausgeben muss - und was das bedeutet.

Rahnestraße, Schulsanierung, Turnhalle: Was die Projekte in Zeitz jetzt wirklich kosten

Zeitz/MZ. - Erst die Sanierung der Grundschule Stadtmitte/Sekundarschule III in der Schillerstraße/Pestalozzistraße in Zeitz, dann Sanierung und Ausbau zu Mehrgenerationenhäusern in der Rahnestraße 6 und 7 – so sieht die Prioritätenliste aus, die der Zeitzer Stadtrat zur Verwendung der Strukturwandelmittel beschlossen hat. Allein diese zwei Projekte verschlingen Millionen.