Die Baustelle an der Delitzscher Straße zwischen Riebeckplatz und Hauptbahnhof ist beendet, doch weitere Arbeiten und Sperrungen in Halle sind schon geplant.

In Halle wird an verschiedenen Stellen gebaut. Die MZ gibt einen Überblick.

Halle (Saale)/MZ. - Mit dem Ende der Sommerferien gibt es zumindest für Autofahrer in Halle eine gute Nachricht. Denn seit Freitag heißt es auf der Delitzscher Straße zwischen Riebeckplatz und Hauptbahnhof wieder: freie Fahrt! Die Hauptverkehrsachse, auf der täglich mehrere Tausend Fahrzeuge unterwegs sind, war seit Ferienbeginn für den motorisierten Verkehr vollgesperrt. Grund waren Vorarbeiten für die Umgestaltung des Riebeckplatzes.