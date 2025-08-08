Sechs Wochen war die wichtige Ost-West-Verbindung wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Nun rollt es wieder.

Delitzscher Straße ist am Hauptbahnhof wieder frei

Halle (Saale)/MZ - Rechtzeitig mit dem Ende der Sommerferien ist eine Großbaustelle Geschichte. Nach sechs Wochen Bauzeit wurde am Freitag die Delitzscher Straße am Hauptbahnhof wieder freigegeben.

Im Auftrag der Stadtwerke war eine neue Fernwärmeleitung verlegt worden. Sie soll künftig Teile der Innenstadt versorgen.