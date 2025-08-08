Mit drei Promille und einem Kind im Auto verursachte ein Mann bei Raguhn einen Unfall. Zwei Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt und ein Siebenjähriger verletzt.

Mit drei Promille und Kind im Pkw: Betrunkener rammt Autos in Raguhn

Ein betrunkener Autofahrer hat bei Raguhn im Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen teuren Unfall verursacht.

Raguhn. - Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Freitag auf der Angerstraße zwischen Raguhn und Altjeßnitz einen schweren Verkehrsunfall verursacht, so die Polizei.

Der 34-Jährige sei mit seinem Auto Freitagnacht gegen 1.30 Uhr in Richtung Altjeßnitz unterwegs gewesen, als es zum Unfall mit zwei geparkten Fahrzeugen gekommen sei, so die Polizei.

Die Beamten stellten beim Fahrer laut eigenen Angaben einen Atemalkoholwert von drei Promille fest.

Der siebenjährige Beifahrer des Mannes trug durch den Unfall leichte Verletzungen davon. Die Polizei schätzt den gesamten Sachschaden auf etwa 70.000 Euro ein.