Christian Hübner wird am 14. September bei der Ironman-WM in Nizza starten. Wie der Manager den Weg zum Triathlon gefunden hat und wer ihm dabei den Rücken frei hält.

Könnerns zweiter Ironman - so bereitet sich Christian Hübner auf seinen großen Traum vor

Christian Hübner hat sich für die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza qualifiziert.

Könnern/mz. - Könnern hat trotz der 31 eingemeindeten Orte nicht einmal 10.000 Einwohner – aber dafür zwei „Eisenmänner“. Patrick Gonschorek hat sich seinen Traum von einem Start bei der Ironman-Weltmeisterschaft bereits zweimal erfüllt, war 2023 in Nizza und 2024 auf Hawaii am Start. Doch der Berufsfeuerwehrmann bei der Bundeswehr hat jemanden aus seinem Heimatort, der ebenfalls Feuer und Flamme für die Tortur über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und den abschließenden Marathonlauf gefangen hat. Die Rede ist von Christian Hübner.