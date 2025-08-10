Die Frauenmannschaft „Löschmiezen“ der FFW Rosperwenda schlug sich bei den Deutschen Meisterschaften tapfer. Warum es nach dem zweiten Lauf kurz Katerstimmung gab.

Das Auf und Ab der Löschmiezen

Die Löschmiezen der FFW Rosperwenda bei den Deutschen Meisterschaften der Feuerwehren in Torgau.

Rosperwenda/Torgau - Sie nehmen sich selbst gern auf die Schippe, wie man am mitgebrachten Mannschaftsschild sieht. Aber die neun Frauen der Feuerwehr Rosperwenda und ihr Trainer Martin Zeyner nehmen ihre Aufgabe ernst. Bei den Deutschen Meisterschaften in Torgau starteten sie in der Kategorie „Löschangriff nass“ und belegten in einer Zeit von 35,78 Sekunden Platz 16. Damit waren sie wenige Zehntel langsamer als zum Landeswettkampf in Buch am 16. September 2023, als sie sich mit einer Zeit von 35,47 Sekunden zum Bundeswettkampf qualifizierten.