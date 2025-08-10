weather heiter
  4. Öffentlicher Nahverkehr im Saalekreis: Was getan wird, damit das Klinikum Querfurt besser erreichbar ist

Das Carl-von-Basedow-Klinikum, Standort Querfurt, die Stadt und der PNVG Merseburg-Querfurt haben eine Lösung für eine bessere Anbindung an den Stadtverkehr als mit den bisherigen Rufbussen gefunden. Welche das ist.

Von Diana Dünschel 10.08.2025, 06:00
Freuen sich über die neue Bushaltestelle am Klinikum Querfurt: Chefärztin Bettina Wilms und Geschäftsführer Lutz Heimann, PNVG-Betriebsleiter Daniel Ruft und Geschäftsführer Enrico Kretzschmar (v.l.).
Querfurt/MZ. - Ein großer Schritt für die bessere Erreichbarkeit des Carl-von-Basedow-Klinikums Querfurt ist ab Montag, dem 11. August, eine eigene Bushaltestelle vor dem Haupteingang.