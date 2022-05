Unwetter: Zeitz schließt Bad und Schlosspark vorzeitig - Absage in Weißenfels

Im Burgenlandkreis sollen Mitarbeiter und Gäste vor möglichen Folgen des drohenden Unwetters geschützt werden. Die Stadt Zeitz hat deswegen eine frühere Schließung beschlossen, in Weißenfels wurde Fackellauf verlegt.

Unwetter drohen am Nachmittag

Zeitz/Weißenfels/MZ/ank/guc - Die Stadt Zeitz schließt an diesem Freitag sowohl das Sommerbad als auch den Schlosspark Moritzburg bereits um 16 Uhr. Das hat die Stadtverwaltung Freitagmittag mitgeteilt. Hintergrund seien schwere Unwetter, die vom Deutschen Wetterdienst angekündigt worden seien. Die Unterwetterwarnung für das Tief „Emmelinde“ gelte von Freitag, 16 Uhr, bis Sonnabend, 1 Uhr. Die Schließung der Einrichtungen diene sowohl dem Schutz der Gäste als auch der Mitarbeiter.

Auch der Burgenlandkreis wird wegen des Unwetters tätig. Da das Risiko aufgrund der angekündigten Wetterlage als zu groß eingeschätzt wird, werde der geplante Fackellauf in Weißenfels verschoben. Dieser sollte ab 17 Uhr auf dem Markt in Weißenfels beginnen. Mit diesem wollten die Behindertenbeauftragte und das örtliche Teilhabemanagement des Kreises und die Stadt Weißenfels auf die Special Olympics in Berlin im kommenden Jahr hinweisen.