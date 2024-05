Zeitz/MZ. - Pflanzenflohmarkt im Schlosspark Moritzburg Zeitz – das ist für Pflanzenfreunde, Hobbygärtner und Liebhaber von bunten Balkonen und Terrassen ein sehr gutes Stichwort. Und am Pfingstsonntag lädt diese Veranstaltung wieder in den Zeitzer Gartentraum ein.

Der Zeitzer Pflanzenflohmarkt, der an diesem Sonntag von 10 bis 16 Uhr im Lustgarten von Schloss Moritzburg stattfindet, bietet wie in jedem Jahr einen Treffpunkt, um der grünen Leidenschaft zu frönen. Hobbygärtner aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen bieten hier eine große Auswahl an Tomaten- und Paprikapflanzen, Farnen für Freiland und Wohnung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Zeitz, weiter gibt es ein großes Sortiment an Stauden und Steingartenpflanzen, einjährige Sommerblumen, Einpflanzungen in außergewöhnlichen Gefäßen, Kartoffeln in Eimern für den kleinen Garten oder Balkon und vieles mehr.

Mit dabei sind zudem die Kakteenfreunde, die wie auch die Hobbygärtner, ihr Hobby präsentieren und dabei Auskunft und Hinweise zu Haltungsbedingungen der jeweiligen Gewächse geben. Neben dem richtigen „Grünzeug“ und vielen Infos zur Pflanzung und Pflege freuen sich die Anbieter vor Ort auf gute Gespräche mit den Besuchern, heißt es weiter.

Für Speisen und Getränke wird bestens gesorgt sein, verspricht die Stadt, die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Gesellschaft der Staudenfreunde, Regionalgruppe Sachsen-Anhalt Süd, durchgeführt. Der Tageseintritt kostet für Vollzahler drei Euro, und für Ermäßigungsberechtigte 1,50 Euro. Kinder bis 13 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen erhalten freien Eintritt.

Das Kombiticket Museum und Schlosspark erhalten Vollzahler für acht Euro und Ermäßigungsberechtigte für 4,50 Euro. Hunde haben keinen Zugang zu Schloss und Schlosspark. Bequem ist der Zugang vom Parkplatz aus an der Orangerie.