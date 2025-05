Die Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg baut aktuell an einer besonderen Hirschraufe. Woher der Auftrag gekommen und warum der Bau ein Gemeinschaftsprojekt ist.

Prototyp entsteht in Werkstatt: Für wen neue Sitzraufe gedacht ist

Manuela Schön, Bereichsleiterin Teilhabe am Arbeitsleben, und Michael Umgelder, Leiter Holzbereich, im Gerüst der neuen Hirschraufe, die gerade bei der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg in Weddersleben entsteht.

Weddersleben/MZ. - Rund 4 Meter lang, etwa 3,50 Meter breit und in der Spitze 2,80 Meter hoch steht es in der Tischlerei der Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg: das Gerüst einer Hirschraufe, die gerade gebaut und nach Westerhausen gehen wird. Nicht die einzige neue Sitz- und Rastgelegenheit, an der derzeit gearbeitet wird.