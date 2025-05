Eine halbe Million auf Rädern: Warum der neue Rüstwagen für Feuerwehr und Bürger in Zeitz so wichtig ist

Tatütata an der Feuerwache in Zeitz ist nichts Außergewöhnliches. Doch dieses Mal war es etwas Besonderes: Feuerwehrleute, Verwaltung, Stadträte und Bürger nahmen den neuen Rüstwagen in Empfang.