Die „Villa Kunterbunt“ in Dessau-Roßlau steht zum Verkauf. Bis 2023 wurde sie als Kita genutzt, seither steht das Gebäude aus den zwanziger Jahren leer. Nun sucht die Stadt einen neuen Besitzer.

Wer will „Villa Kunterbunt“ in Dessau-Roßlau kaufen?

Dessau. - Die Stadt Dessau-Roßlau will die ehemalige Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in der Franz-Mehring-Straße 25 in Dessau-Siedlung verkaufen.