Autobahn 38 gesperrt Schwerer Unfall auf A38: Lkw stürzt bei Berga in Graben

Auf der A38 in Richtung Halle hat sich am Samstagnachmittag bei Berga ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lkw ist von der Autobahn abgekommen und in den Graben gestürzt. Die Autobahn ist komplett gesperrt.