Viele Leser kannten und nennen sie auch zuerst: Die Gärtnerei mit Blumenladen an der Gleinaer Straße in Zeitz. Es war eine der bekanntesten und größten. Was davon in Erinnerung blieb.

Baums Gärtnerei in der Gleinaer Straße in Zeitz blieb in bester Erinnerung: Was zur Geschichte bekannt ist

Zeitz/MZ. - Zu den bekanntesten und größten Gartenbaubetrieben in Zeitz gehörte lange Zeit die der Familie Baum. Das lag vor allem daran, dass es sie genau genommen sogar zweimal gab, nämlich nicht nur in der Ober-, sondern auch in der Zeitzer Unterstadt. Das Stammhaus der Gärtnerei Baum befand sich so ziemlich am Stadtausgang in Richtung Grana in der Stephansstraße 29.