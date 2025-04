Zeitz/MZ. - „Der Auftrag ist klar“, sagte Sabine Heller am Telefon, „wir sammeln jetzt Gärtnereien und Blumenläden und Gartengeschichten aus dem alten Zeitz!“ Sie war eine von zahlreichen Leserinnen und Lesern, die sich nach den heimatgeschichtlichen Beiträgen, die in jüngster Vergangenheit in der Zeitzer Lokalausgabe der Mitteldeutschen Zeitung zum Thema erschienen sind, meldeten. Also an dieser Stelle und zuerst: Ein dickes Dankeschön an alle, die gerade mithelfen, die Erinnerungen zusammenzutragen und zu erhalten.

