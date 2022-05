Tief „Emmelinde“: Saalekreis schließt seine Impfstelle am Freitag schon 15 Uhr

Aufgrund der Unwetterwarnung ist die Impfstelle am Brühl in Merseburg heute ab 15 Uhr geschlossen.

Merseburg/MZ - Wie die Kreisverwaltung des Saalekreis am Freitagmittag mitteilt, wird auf Grund der herausgegebenen Unwetterwarnung die Impfstelle am Brühl in Merseburg an diesem Freitag, 20. Mai, eher schließen. Sie wird nur bis 15 Uhr offen haben und nicht wie üblich bis 18 Uhr.

Nicht nur im Saalekreis werden unterdessen Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung keinem unnötigen Risiko auszusetzen. Im benachbarten Weißenfels wurde ein Fackkellauf verschoben, in Zeitz schließen Freibad und der Schlosspark Moritzburg früher als sonst.