Dem Winzer Marcel Schulze soll die Beteiligung an der Weinmeile in Bad Kösen verwehrt werden. Die Stadt Naumburg hat eine Verfügung erlassen, doch dagegen geht der Winzer aus Döschwitz gerichtlich vor.

Zeitzer Winzer darf nicht bei Weinmeile in Bad Kösen ausschenken - Jetzt geht es vor Gericht

Besuch der Deutschen Weinkönigin Eva Lanzerath (rechts) bei Winzer Marcel Schulze in Döschwitz im Sommer 2021. Sie wurde damals begleitet von der Deutschen Weinprinzessin Eva Müller und der damaligen Gebietsweinkönigin Annemarie Triebe aus Würchwitz.

Rossbach/MZ - Die Saale-Weinmeile lockt zu Pfingsten Tausende Menschen an. Von Bad Kösen können Besucher entlang der Saale zum Weindorf Roßbach wandern. Genau an dieser Strecke hat Winzer Marcel Schulze einen großen Garten und zwei Weinberge. Der Winzer aus Döschwitz hat sich schon oft an der Weinmeile beteiligt, auch wenn er kein Mitglied im Verein Saale-Weinmeile ist, der diese veranstaltet.