Saalekreis/MZ. - Das kommende verlängerte Wochenende steht neben den zahlreichen Pfingstfesten auch ganz im Zeichen der „offenen Türen“: Sowohl Museen als auch Schlösser und Mühlen öffnen ihre Pforten und laden zum Besichtigen ein. Die MZ gibt einen Überblick über die Veranstaltungen in der Region:

Internationaler Museumstag

Zum Museumstag am Sonntag, 19. Mai, öffnen verschiedene museale und kulturelle Einrichtungen ihre Türen. So auch das Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg: Von 9 bis 18 Uhr gibt es hier bei freiem Eintritt Zugang zu den Dauer- und Sonderausstellungen zur Schloss-, Stadt- und Regionalgeschichte.

Höhepunkte sind die Herzogszeit und die Sonderausstellung „Die Merseburger Rabensage“. Zusätzlich sind ein Spiegelkabinett-Erlebnis um 11 Uhr (Anmeldung erforderlich unter Telefon 03461/402000) und eine kostenlose Schlossführung um 14 Uhr geplant.

Ein Abstecher lohnt sich auch in das Merseburger Petrikloster, das von 10 bis 17 Uhr seine Türen öffnet. Kostenfreie Führungen gibt es um 10.30 Uhr und 14.30 Uhr. Zusätzlich gibt es Imbissmöglichkeiten sowie Kaffee und Kuchen und ein Angebot für Kinder. Wer im Anschluss noch Zeit hat, geht um 17 Uhr zum Merseburger Dom, wo eine Sonderführung durch den Domschatz angeboten wird (Kosten: zwölf Euro).

Die Burg Querfurt - hier ein Blick von oben - kann zum Museumstag kostenfrei erkundet werden. (Foto: Katrin Sieler)

Auch die Burg Querfurt kann am Museumstag besichtigt werden. Besucher können das Bauernmuseum und das Museum der Burg kostenfrei erkunden und an einer gratis Burgführung um 14 Uhr teilnehmen. Highlights sind die Ausstellung „Ritterorden – Ordensritter“ und die familienfreundliche Ausstellung „Große Wäsche“.

Deutscher Mühlentag

Spannende Einblicke in das Innenleben einer Mühle gibt es zum Deutschen Mühlentag am Montag, 20. Mai. Der Heimatverein Langeneichstädt lädt dazu herzlich in die historische Bockwindmühle am Barnstädter Weg ein. Sie ist am Montag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Besucher haben laut Ankündigung des Heimatvereins die Möglichkeit, das Innere der über 160 Jahre alten Mühle zu erkunden und an einer Bilderausstellung talentierter Nachwuchskünstler der Grundschule Langeneichstädt teilzunehmen.

Der Heimatverein Langeneichstädt öffnet zum Mühlentag am Montag die Bockwindmühle. (Foto: Heimatverein Langeneichstädt)

Außerdem wird es einen Markt geben, auf dem Produkte von ortsansässigen Stellmachern, Dekorationsartikel und Publikationen des Heimatvereins aus der Reihe „Aus der Geschichte Langeneichstädts“ erworben werden können. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Landfleischerei Keiling mit regionalen Spezialitäten und die Mitglieder des Heimatvereins mit Kaffee und Kuchen. Für die kleinen Gäste bietet der Reitverein Cavalleria aus Milzau Ponyreiten an.

Tag der offenen Schlösser

Zum siebten Mal öffnen am Pfingstmontag auch ausgewählte private Schlösser in ganz Sachsen-Anhalt ihre Türen. So auch die Familie Prasse, die ihre Zelte auf der mittelalterlichen Burg Burgliebenau am Gutshof 3-4 aufgeschlagen hat und sich den Herausforderungen des Lebens in einem historischen Gebäude stellt.

Die Burg-Besitzer haben sich nach eigenen Angaben viel vorgenommen, um das Anwesen zu erhalten und gleichzeitig für Besucher zugänglich zu machen. „Wir wollen unser Haus durch Nutzung erhalten, für unsere Familie und für die Gesellschaft. Sie ist ein geschichtliches Zeugnis Sachsen-Anhalts, lebendiger als jedes Schlossmuseum“, sagt Dagny Prasse. Das Schloss, das über keine Zentralheizung verfügt, erfordert vor allem im Winter besondere Anstrengungen.

Im Jagdsaal speisen sonst nur die Kinder der Familie Prasse, den Burg-Besitzern in Burgliebenau. Am Montag können auch Besucher vorbeischauen. (Foto: Bischofsburg)

Am Pfingstmontag, öffnet die Burg von 10 bis 18 Uhr die Tore (Eintritt: fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre frei). Besucher können dann nicht nur das „Haus“, wie die Familie ihre Burg nennt, erkunden, sondern auch an regelmäßigen Führungen teilnehmen und erfahren, wie es ist, im 21. Jahrhundert in einer Burg zu leben. Als besonderer Höhepunkt gibt es eine Vorführung der Schwertkampfschule der Legione Mesaburiorum, die mit Rüstung, Bogen und Schwert ausgestattet zum Ausprobieren einlädt. Um 12.30 Uhr gibt es außerdem den Vortrag „Im Tal der Schlösser und Gärten. Das Hirschberger Tal in Schlesien“ zu hören.

Etwas weiter nördlich kann überdies auch das Schloss Dieskau besichtigt werden. Familie von Rauchhaupt öffnet am Schlossplatz 1 von 11 bis 16 Uhr die Türen (Eintritt: fünf Euro) und bietet um 11, 14 und 16 Uhr Führungen an.