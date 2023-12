Jessen/MZ - Die 60-jährige Fahrerin eines Daimlerchrysler befuhr am 13. Dezember um Uhr die B 187 in Richtung Schweinitz. Aufgrund des starken Regens und der roten Ampel an der Einmündung zum Schloßweg fuhr sie, eigenen Angaben zufolge, mit langsamer Geschwindigkeit an diese heran.

Auf Höhe der Einmündung zur Robert-Koch-Straße kam es plötzlich zum Zusammenstoß mit einer 30-jährigen Radfahrerin, welche nach links in die Robert-Koch-Straße abbiegen wollte und verkehrsbedingt wegen Gegenverkehr anhalten musste. Das Rücklicht des Fahrrads war defekt. Die Radfahrerin und ein auf dem Rad mitfahrendes zweijähriges Kind kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Nach Zeugenangaben sei die Radfahrerin schlecht zu sehen gewesen.