Ein 34-Jähriger war zu betrunken, um einen Alkoholtest zu machen. Ein anderer Radfahrer stürzte in Wittenberg, während er einen weiteren überholen wollte.

Zu betrunken für den Alkoholtest: Verletzte Radfahrer in Wittenberg

Ein Radfahrer musste nach einem Unfall in Wittenberg ins Krankenhaus.

Wittenberg/MZ - Auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittenberg fanden Passanten am Donnerstag gegen 22 Uhr einen neben seinem Fahrrad liegenden Radfahrer. Er musste mit leichten Handverletzungen vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt werden.

Da der stark alkoholisierte 34-jährige Wittenberger nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem Fahrrad fuhr und ohne Fremdbeteiligung stürzte, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zu einem Atemalkoholtest war er nicht mehr in der Lage.

Am Donnerstag befuhr gegen 15.15 Uhr ein 34-jähriger Radfahrer den Radweg der Dessauer Straße in Wittenberg stadteinwärts. Auf Höhe der Rheinstraße überholte er eine vorausfahrende Radfahrerin über einen Grünstreifen.

Dort sei er in ein Loch gefahren und stürzte. Mit leichten Verletzungen am Arm wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrrad wurde beschädigt.