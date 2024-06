Die Saalestadt erlebt die zehnte Auflage der WeinNacht. Spaß in den Höfen haben auch Besucher aus Bayern.

Prinzessinen besuchen Weinterrassen am Weißenfelser Schloss

Weißenfels/MZ. - Drei Weinprinzessinnen strahlen mit der Sonne um die Wette. Auf den Herzöglichen Weinterrassen unterhalb des Weißenfelser Schlosses führt Hobbywinzer Jens Fischer Elisabeth Knappe, Sophie Henze und Michelle Schneider, Wein-Hoheiten aus Burgwerben-Kriechau, Jessen und Laucha, durch die Weinstöcke. Wenig später eröffnen sie unterhalb der Terrassen den Samstagabend ganz im Zeichen des Rebensafts. Zum zehnten Mal hat der Verein Höfische Weihnacht zur Sommerausgabe des bunten Treibens in der Innenstadt eingeladen. Zur Eröffnung hat Jens Fischer gute Nachrichten. Während jene Frostnacht im April manchen Weinbauern in der Region eine gute Ernte gekostet hat, haben die Weinstöcke im Schutz der Mauern am Schlosshang den Kälteeinbruch nahezu unbeschadet überstanden.