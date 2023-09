Nicole Kriesel muss erst angefleht werden, zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen. Heute gehört sie zu den Frauen, die dort am besten ausgebildet sind.

Gräfenhainichen/MZ - „Vor sieben oder acht Jahren hätte ich mir das Leben in der Feuerwehr nicht vorstellen können“, sagt Nicole Kriesel. Inzwischen ist sie eine der am besten ausgebildeten Feuerwehrfrauen des Landkreises Wittenberg und verbringt große Teile ihrer Freizeit mit dem Hobby, das auch Ehrenamt ist. In fünf Jahren hat sie diverse Fortbildungen besucht. Heute ist sie Atemschutzgeräteträgerin, Maschinistin, Truppführerin, kann technische Hilfe leisten und ist als Jugendwartin für den Nachwuchs der Wehr im Gräfenhainichener Ortsteil Tornau zuständig.