Wittenberg/MZ. - Von einer schwierigen Situation sprach am Mittwoch Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) zum Auftakt einer Pressekonferenz im Alten Rathaus. Vorgestellt wurde „Luthers Hochzeit“ 2024, ein Fest, das zuletzt auch von Madlen Thom (vormals Züchner) mitgestaltet worden war.

Wie berichtet ist die Chefin der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH am Sonntag im Alter von 41 Jahren verstorben. In Gedanken sei man auch bei ihr. Wenn man Jubel versprühe, so eine Anspielung auf das Motto des Festes, „dann ist es Jubel in Moll“ (Zugehör).

Luthers Hochzeit in Wittenberg: Der Highlight-Flyer mit allen Infos

Für Jubel sorgen will Luthers Hochzeit in diesem Jahr vom 14. bis 16. Juni. Dass die Veranstalter vom tradierten Termin, dem zweiten Juni-Wochenende, abweichen, wird mit der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni begründet. Sowohl in den Vereinen, die das Stadtfest mitprägen, als auch in den Wahllokalen sind die Menschen im Ehrenamt tätig und die können schlechterdings auf beiden Hochzeiten gleichzeitig sein.

Laden ein zum Stadtfest „Luthers Hochzeit“: Denis Lehmann (l.), Franka List und Torsten Zugehör (Foto: Corinna Nitz)

Apropos Hochzeit: Vor seine Präsentation hatte Denis Lehmann von der Marketing GmbH ein Luther-Zitat gestellt: „Wenn ihr die Ehe geschlossen habt, dann dürft Ihr nicht zurück, wenn es auch schlimm ausgeht. Betet nur, es ist sehr vonnöten.“ Oberbürgermeister Zugehör, der auch Paare traut, kündigte an, einigen Leuten diesen Spruch mitzugeben.

In das Stadtfest, übrigens das 28., gestartet wird freitags um 17 Uhr mit der bewährten Eröffnungszeremonie auf dem Markt. Zu den Neuigkeiten am ersten Tag gehört Martin Luthers „Junggesellenschmaus“ auf dem Kirchplatz. Neu ist auch, dass der Kinderfestumzug am Sonntag bereits 11 Uhr statt wie bisher 14 Uhr beginnt. Im Anschluss soll es ein Kindermitmachprogramm geben.

An manchem, was voriges Jahr neu war, wird auch diesmal festgehalten: an der Farbe Pink etwa beim medialen Auftritt, sei es digital oder analog. Was letzteres betrifft, so habe man sich Kritik von 2023 zu Herzen genommen und zusätzlich zum Online-Programm selbiges in einem „Highlight-Flyer“ auf Papier drucken lassen. Die Flyer werden jetzt ausgelegt. Seit Mittwoch online abrufbar ist das Programm, ergänzt um zahlreiche Informationen wie zu den Ticketpreisen oder den Erlebniswelten.

Was den Eintritt angeht, so wird mit dem Slogan „Ein Fest, ein Preis, ein Festpreis“ geworben. Das bedeutet: 17 Euro kostet der Besuch von Luthers Hochzeit komplett, damit liege man beim Vorjahrespreis. Was es nicht mehr gibt? Tagestickets für Freitag und Samstag, dafür am Sonntag, dann sei Familientag, gezahlt werden müssen acht Euro. Inhaber des Wittenberger Sozial- und Familienpasses zahlen fünf Euro, Kinder bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt in die Erlebniswelten. Davon gibt es in diesem Jahrgang zehn. Sie befinden sich unter anderem auf dem Kirchplatz, dem Markt und dem Cranach-Hof. Einbezogen wird auch der Arsenalplatz mit „Kirmes und Karussell“.

Stadtfest Wittenberg: Gaukler und Spielleute

Die Wallstraße dient als Verbindung vom Marktplatz zum Schloss. Sie biete gleichzeitig Zugang zum historischen Cranach-Hof „Pfeil & Pirsch“ und dem Weberhof „Frevel & Furore“ und ist auch der Bereich für „Plagen & Bälger“, also die „historische Spielstraße“, die besonders Familien ansprechen soll.

Coswiger Straße und Schlossstraße gelten als Handelswege. Die Schlosswiese („Gaukelei & Gaudium“) und der Schlossplatz („Spilleut & Spelunken“) werden Lager, Markt und Pilgerstätte für Handwerker, Spielleute, Gaukler und für die historischen Vereine. „Nicht neu, aber großartig wird das Wagenradziehen“, heißt es über einen Wettkampf, dessen Finale am Sonntag auf der Schlosswiese ausgetragen wird und zu dem Interessierte sich per E-Mail an [email protected] auch noch anmelden können.

Wittenberg: Geheimsache Lutherpaar

Insgesamt 27 historische Vereine aus Wittenberg und dem Umland werden nach Auskunft von Denis Lehmann am Fest teilnehmen. Den Angaben zufolge haben 2023 etwa 60.000 Besucher Luthers Hochzeit erlebt, auch in diesem Jahr rechnen sie mit Zehntausenden Gästen. Gut 2.000 Teilnehmer werden im Festumzug laufen. Hochzeitsmusikalisch wurden circa 40 Acts verpflichtet. Tagsüber könne bei Dudelsack, Trommeln und Sackpfeifen verweilt werden, in den Abendstunden soll auf allen Erlebniswelten „die ganze musikalische Breite“ ausgekostet werden – die reicht offenbar von Irish Folk über Rock’n’ Roll, Dancehall, Rock, Pop, Schlager bis zu Kids-Club.

Was es noch gibt? Das Stadtfest soll nachhaltiger werden. Dazu angekündigt wird eine Wertstoffinsel mit Tonnen zur Mülltrennung auf der Schlosswiese. Daraus entstehen soll auch ein Schülerprojekt. Noch geheimgehalten wurde zur Pressekonferenz am Mittwoch die Identität des Lutherpaares. Nur so viel: Es wohnt in Pratau, ist seit 2007 verheiratet und Fan des Festes „Luthers Hochzeit“ seit 1994.