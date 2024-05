Bis zu 300 Plakate und Aufsteller nahezu aller Parteien sind in der Nacht zum Donnerstag in Zeitz zerstört oder beschmiert worden. Was Betroffene und Bürger dazu sagen.

Zeitz/MZ. - Zerfetzt, zerrissen, zerschnitten, zertreten – eine Spur der Verwüstung zieht sich am Donnerstagmorgen durch Zeitz. Beschmiert und zerstört worden ist Wahlwerbung, sind Plakate, Aufsteller und Banner nahezu aller Parteien, die in Zeitz zur Stadtratswahl antreten. Und das in allen Stadtteilen, wie auch die Polizei bestätigt.

Etwa 250 Plakate und Aufsteller dürften betroffen sein. Das sind Schätzungen als Summe aus den Angaben einzelner Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften. „Bei uns wurden gut 30 Plakate von 100 aufgehängten zerstört“, sagt Martin Exler (ZZ21). „Bei den anderen sieht es zahlenmäßig ähnlich aus.“

Von einem Aufsteller an der Schützenstraße blieb das übrig. (Foto: A. Andräs)

Betroffen ist Wahlwerbung der Fraktion ALL/FDP/FWT, B90/Grüne, CDU, Die Linke, SPD und von Kreistagskandidaten, wie Arnd Czapek. Die Freien Wähler Zeitz beginnen gerade erst mit Plakatieren. „Es war ganz offensichtlich politisch motiviert“, benennt Exler seine Erkenntnisse, „es wurden an einzelnen Masten unsere und zum Beispiel CDU-Plakate heruntergerissen, die der AfD blieben unbeschädigt. Ebenso Plakate, die für Verkaufsaktionen werben und zwischen der Wahlwerbung hängen.“

In der Naumburger Straße, Friedensstraße, am Wendischen Berg, am Kalktor, in Zeitz-Ost oder Rasberg sind Aufsteller zerstört oder beschmiert worden, in zig Straßen lagen zerfetzte Wahlplakate auf den Bürgersteigen. „So weit darf es einfach nicht kommen“, sagte ein Mann in der Friedensstraße. „Schuld ist, dass nicht mehr sachlich diskutiert wird, sondern alle Parteien nur noch auf den politischen Gegner draufhauen. Das ist politischer Vandalismus.“

Fast alle Parteien sind betroffen, hier in der Naumburger Straße. (Foto: Nicolai)

Das sei aber im Zeitzer Stadtrat Gott sei dank nicht mehr so gewesen, meinte Gertrud Schiller, die zugehört hatte. „Aber offensichtlich ist es jetzt auch bei uns hier unten angekommen. Das ist schlimm. Wir sind irgendwo falsch abgebogen, haben aufgehört, uns sachlich zu streiten und Sachen vom Inhalt her zu diskutieren.“ Das Ehepaar Schmitt hat die zerstörten Aufsteller in der Naumburger Straße in Zeitz gesehen. Er habe schon darauf gewartet, dass es auch in Zeitz losgehe, sagte der Mann. „In Weißenfels, Droyßig ... war klar, dass Zeitz auch drankommt. Und es waren garantiert keine besoffenen Jugendlichen, die nicht mehr wussten, was sie taten.“ Wer immer in dieser Nacht zugeschlagen habe, der habe ganz genau gewusst, was er tue.

„In meiner Funktion als Vorsitzender des Stadtrates Zeitz verurteile ich diesen Akt der Gewalt gegenüber den Wahlplakaten nahezu aller Parteien und Wählervereinigungen ausdrücklich scharf“, sagt Ulf Altmann (CDU). „Jeder, der sich den Bürgerinnen und Bürgern zur Wahl stellt, hat das gleiche Recht sich den Wählerinnen und Wählern vorzustellen, damit diese, als der eigentliche Souverän, sich ihre eigene Meinung bilden können.“ Dieses Recht habe jeder zu akzeptieren. Wer das nicht könne, beweise nur eigene Schwäche und Angst, dass „die Argumente oder Personen auf den beschädigten Plakaten zu stark und richtig waren“.

Beschmiert, zerfetzt, entfernt: So sieht es am Wendischen Berg aus. (Foto: A. Andräs)

In jedem Fall würden hier demokratische Grenzen überschritten, wie es Arnd Czapek (CDU) auf den Punkt bringt. Er kandidiert für den Kreistag in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, wo in Droyßig bereits in der Nacht zum Dienstag die Plakate der CDU und der SPD zerstört worden waren. Und es werde das demokratische Recht auf freie Meinungsäußerung untergraben, sind sich die Politiker parteienübergreifend einig.

Zerfetzte Plakate (Foto: Exler)

Doch es führt nicht zu Resignation: Die Betroffenen haben oder wollen Anzeige erstatten. Wie Fraktionschef Sebastian Nicolai (ALL/FDP/FWT) mitteilt, habe man Hinweise und Videos erhalten. „Jetzt erst recht“, sagt er, „wir werden uns als Fraktion weiter für unsere Ziele einsetzen. Wir lernen daraus, dass wir uns noch stärker und fraktionsübergreifender einsetzen müssen.“ Und Altmann gibt seiner Hoffnung Ausdruck: „Die Stimme der Verantwortung und der Vernunft ist lauter als das Gebrüll des Vandalismus.“