Otto Kiel (li.) und Felix Keiner im Foyer des Anhaltischen Landestheater in Dessau.

Coswig/MZ. - „Das ist das Höchste, was man erreichen kann“, sagt Jana Eimer. „Das ist ein Messen mit den besten Nachwuchskünstlern Deutschlands.“ Nicht nur die Regisseurin schwärmt von ihren Schützlingen in den höchsten Tönen. Auch Dorislava Kuntscheva verteilt Blumen. „Der Bundeswettbewerb ist die höchste Stufe und es ist schon etwas sehr Besonderes, dass gleich zwei unserer Musikschüler teilnehmen dürfen“, sagt Kuntscheva, die als Klavierlehrerin und Musikpädagogin an der Coswiger Musikschule Heinrich Berger tätig ist.