Vom 14. bis 16. Juni wird in Wittenberg „Luthers Hochzeit“ gefeiert. Was der Eintritt dieses Jahr kostet.

Wittenberg/MZ - Luthers Hochzeit wird in diesem Jahr vom 14. bis 16. Juni gefeiert. Dass die Veranstalter vom Termin, dem zweiten Juni-Wochenende, abweichen, wird mit der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni begründet.

Das Fest beginnt 17 Uhr

In das Stadtfest gestartet wird freitags um 17 Uhr mit der bewährten Eröffnungszeremonie auf dem Markt. Neu ist, dass der Kinderfestumzug am Sonntag bereits 11 Uhr statt wie bisher 14 Uhr beginnt. Im Anschluss soll es ein Kindermitmachprogramm geben.

Vorverkauf startet

Der Vorverkauf der Eintrittsbändchen zum Fest „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg ist im April gestartet an zahlreichen Stellen, die bei www.lutherhochzeit.de abgerufen werden können. Dort wird auch ausführlich über das Programm, die Erlebniswelten, Anreise und mehr informiert. Das Fest erinnert an die Eheschließung des Reformators Martin Luther mit der entflohenen Nonnen Katharina von Bora am 13. Juni 1525. Im kommenden Jahr wird der 500. Hochzeitstag des Paares begangen.

„Ein Fest, ein Preis, ein Festpreis“

17 Euro kostet der Besuch von Luthers Hochzeit komplett. Tagestickets zum Preis von 8 Euro gibt es für den Sonntag, dem Familientag. Inhaber des Wittenberger Sozial- und Familienpasses zahlen fünf Euro, Kinder bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt in die Erlebniswelten. Davon gibt es in diesem Jahrgang zehn. Sie befinden sich unter anderem auf dem Kirchplatz, dem Markt und dem Cranach-Hof.