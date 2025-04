Stadtfest in Wittenberg Luthers Hochzeit: Wie man einen Platz an der 500 Meter langen Hochzeitstafel kommt

Großereignis in Sachsen-Anhalt: Bei „Luthers Hochzeit“ im Juni wird in diesem besonderen Jahrgang einiges anders sein: Geplant ist eine mehrere hundert Meter lange Hochzeitstafel. Wie die Resonanz schon jetzt ist und was es mit einem Blind-Date-Tisch auf sich hat.